Мусаев о «Спартаке» и «Краснодаре»: «Станкович сказал, что мы играем в похожий футбол. Я согласился с ним. Отличное соперничество, которое идет двум командам на пользу»
«Краснодар» уступил «Спартаку» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ со счетом 2:3.
– Перед матчем со «Спартаком» вы обменялись теплыми приветствиями с Деяном Станковичем. О чем говорили, если не секрет?
– Просто после игр что в Москве, что в Краснодаре был крупный счет. То мне, то ему было не до разговоров. Просто выразили уважение, что у нас получились очень хорошие игры, яркие. У нас похожий стиль.
Он сказал, что мы играем в похожий футбол. Я согласился с ним. Мы сошлись на том, что приятно сыграть снова. Отличное соперничество, которое идет двум командам на пользу. Тепло поговорили. Станкович – открытый, эмоциональный человек, приятно было с ним познакомиться.
– Когда Станкович был игроком, следили за его карьерой? Был ли он вашим любимым игроком?
– Нет, за его личной карьерой не следил. Просто он был игроком топ-уровня, – сказал главный тренер «Краснодара».
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