Холанд забил 6 голов в 6 последних турах АПЛ и с 19 мячами идет 2-м в списке бомбардиров. У Салаха 21 гол
Эрлинг Холанд забил в третьем матче АПЛ подряд.
Форвард «Манчестер Сити» воспользовался передачей вингера Савио Морейры в игре против «Арсенала» в 24-м туре АПЛ.
Начиная с 29 декабря норвежец отметился 6 голами в 6 матчах чемпионата Англии. Также за это время он сделал одну результативную передачу.
Холанд с 19 голами идет вторым в списке бомбардиров АПЛ, уступая только Мохамеду Салаху из «Ливерпуля», у которого 21 мяч.
«Арсенал» – «Манчестер Сити». 3:1 – Льюис-Скелли забил, Эдегор открыл счет на 2-й минуте после ошибки Аканджи, у Холанда гол. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем