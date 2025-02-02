Холанд забил 6 голов в 6 последних турах АПЛ и с 19 мячами идет 2-м в списке бомбардиров. У Салаха 21 гол

Эрлинг Холанд забил в третьем матче АПЛ подряд.

Форвард «Манчестер Сити» воспользовался передачей вингера Савио Морейры в игре против «Арсенала » в 24-м туре АПЛ .

Начиная с 29 декабря норвежец отметился 6 голами в 6 матчах чемпионата Англии. Также за это время он сделал одну результативную передачу.

Холанд с 19 голами идет вторым в списке бомбардиров АПЛ, уступая только Мохамеду Салаху из «Ливерпуля », у которого 21 мяч.

«Арсенал» – «Манчестер Сити». 3:1 – Льюис-Скелли забил, Эдегор открыл счет на 2-й минуте после ошибки Аканджи, у Холанда гол. Онлайн-трансляция