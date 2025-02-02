«Ювентус» не подписал новичка «Тоттенхэма» Данзо из-за непройденного медосмотра. Летом сорвался трансфер защитника в «Рому» по той же причине
«Ювентус» не подписал Кевина Данзо из-за проблем при медосмотре.
Сегодня о переходе защитника «Ланса» на правах аренды с обязательным выкупом объявил «Тоттенхэм».
По информации журналиста Альфредо Педуллы, «Ювентус» договорился с «Лансом» о трансфере Данзо, но переход не состоялся, так как защитник не прошел медицинские тесты.
Напомним, летом 2024 года из-за проблем, выявленных при медобследовании, Данзо не перешел в «Рому».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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