«Ювентус» не подписал новичка «Тоттенхэма» Данзо из-за непройденного медосмотра. Летом сорвался трансфер защитника в «Рому» по той же причине

«Ювентус» не подписал Кевина Данзо из-за проблем при медосмотре.

Сегодня о переходе защитника «Ланса » на правах аренды с обязательным выкупом объявил «Тоттенхэм ».

По информации журналиста Альфредо Педуллы, «Ювентус » договорился с «Лансом» о трансфере Данзо, но переход не состоялся, так как защитник не прошел медицинские тесты.

Напомним, летом 2024 года из-за проблем, выявленных при медобследовании, Данзо не перешел в «Рому».