Данзо не прошел медосмотр в «Роме» и вернется в «Ланс». Французы не согласны и могут пойти в суд

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Трансфер Кевина Данзо из «Ланса» в «Рому» сорвался.

Защитник не прошел медосмотр в римском клубе и возвращается во Францию. Об этом официально заявил «Ланс» после того, как «Рома» обнаружила проблемы во время прохождения игроком тестов. 

«После полного соглашения о трансфере, в конечном итоге, игрок не будет продан. Причиной срыва стало длительное толкование результатов медицинского осмотра.

Клуб ставит под сомнение причины, по которым данный переход не был утвержден, учитывая, что игрок, который находился под пристальным наблюдением, сыграл более 30 матчей в этом сезоне как во французских турнирах, так и на международной арене.

Клуб полностью доверяет своему игроку, с которым будет рад встретиться завтра, и он пройдет соответствующий протокол перед тем, как снова надеть футболку «Ланса», – заявили представители французского клуба.

По данным Corriere dello Sport, «Ланс», вероятно, настроен решать этот вопрос в юридическом поле.

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