«Лилль» арендовал у «Аякса» воспитанника «Арсенала» Акпома. У «догов» есть опция выкупа форварда

Чуба Акпом перешел в «Лилль».

Французский клуб объявил о подписании нападающего на правах аренды. «Аякс » сообщил , что соглашение предусматривает право выкупа воспитанника «Арсенала».

Англичанин выступал в Эредивизи с сезона-2023/24 и забил 14 голов в 41 игре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: losc.fr