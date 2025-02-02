«Лилль» арендовал у «Аякса» воспитанника «Арсенала» Акпома. У «догов» есть опция выкупа форварда
Чуба Акпом перешел в «Лилль».
Французский клуб объявил о подписании нападающего на правах аренды. «Аякс» сообщил, что соглашение предусматривает право выкупа воспитанника «Арсенала».
Англичанин выступал в Эредивизи с сезона-2023/24 и забил 14 голов в 41 игре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: losc.fr
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лилля»
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