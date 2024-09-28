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  • Языджи перешел в «Олимпиакос» как свободный агент. ЦСКА рассматривал возвращение хавбека
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Языджи перешел в «Олимпиакос» как свободный агент. ЦСКА рассматривал возвращение хавбека

Юсуф Языджи продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Полузащитник, покинувший «Лилль» в качестве свободного агента, заключил контракт с «Олимпиакосом».

Сообщалось, что ЦСКА был заинтересован в возвращении хавбека, игравшего в РПЛ в сезоне-2021/22, но в итоге остановился на варианте с Миралемом Пьяничем.

В прошлом розыгрыше Лиги 1 Языджи провел 27 игр и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: olympiacos.org

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Олимпиакоса»
logoЛилль
logoлига 1 Франция
трансферы
logoОлимпиакос
logoвысшая лига Греция
logoЮсуф Языджи
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