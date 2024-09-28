Языджи перешел в «Олимпиакос» как свободный агент. ЦСКА рассматривал возвращение хавбека

Юсуф Языджи продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Полузащитник, покинувший «Лилль » в качестве свободного агента, заключил контракт с «Олимпиакосом ».

Сообщалось, что ЦСКА был заинтересован в возвращении хавбека, игравшего в РПЛ в сезоне-2021/22, но в итоге остановился на варианте с Миралемом Пьяничем.

В прошлом розыгрыше Лиги 1 Языджи провел 27 игр и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: olympiacos.org