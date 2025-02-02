Артета о самом высоком проценте побед в истории «Арсенала»: «Сейчас этого недостаточно, раньше с такими цифрами выигрывали титулы, теперь – нет. У вас не будет шансов на АПЛ, если не набрать 95-100 очков»

Микель Артета отметил возросшую конкуренцию в АПЛ.

– У вас самый высокий процент побед в истории клуба среди тренеров – 60,07% в 268 матчах. Это лучше, чем у Венгера (57,98% при 1235 поражениях). О чем это говорит вам?

– О постоянстве. И это со временем становится самым сложным. Но это также говорит о том, что необходимо повышать уровень, потому что, несмотря на то, что это самый высокий показатель в нашей истории, сейчас его недостаточно. В другие времена с такими цифрами выигрывались титулы. Теперь – нет.

– Вы считаете конкуренцию такой высокой?

– Конечно. Раньше в АПЛ невозможно было набрать 95 или 100 очков. Теперь это реально. И если этого не сделать, у вас не будет шансов [на титул], – сказал главный тренер «Арсенала ».