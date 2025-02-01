Компани о 4:3 с «Хольштайн Киль»: «Практически безупречная игра до 80-й минуты. «Бавария» очень хорошо начала 2-й тайм, но вот концовку придется обсудить»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги игры с «Хольштайн Киль».

Мюнхенский клуб одержал победу со счетом 4:3 в 20-м туре Бундеслиги.

«Это была практически безупречная игра до 80-й минуты. Но мы играли против команды, которая боролась за каждый момент. Я думаю, что мы очень хорошо начали второй тайм, но вот концовку нам с игроками придется обсудить».

О десяти пропущенных голах в последних пяти матчах

«За последние пару недель у нас было несколько очень хороших моментов, но есть моменты, которые нам нужно улучшить. Это наша работа. Теперь у нас наконец-то есть целая неделя на тренировки. Мы в хорошем положении, чтобы выполнить работу».

О Кейне

«Он обладает невероятными качествами в плане забивания голов. Когда он не забивал, меня часто спрашивали, что с Харри не так. Но он всегда оставался спокойным, усердно работал и верил в свои моменты. Я играл против Харри , а теперь тренирую его. Он просто впечатляет», – сказал Компани .