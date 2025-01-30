Ворм о Кейне: «Он напоминал ван Нистелроя умением завершать атаки. Я не мог представить, что его карьера сложится так, но был уверен, что он создан для большего, чем «Тоттенхэм»

Мишель Ворм рассказал, что Харри Кейн напоминал ему Руда ван Нистелроя.

Ворм и Кейн в свое время выступали вместе за «Тоттенхэм».

«Он знает свои сильные стороны. Он сосредоточен на том, чтобы становиться еще лучше в том, что у него уже получается. Он делает все очень просто, очень прямолинейно. Я думаю, с годами он немного изменился, но его базовые качества настолько хороши, что все сводится к тренировкам, тренировкам, тренировкам, повторениям, повторениям.

Я играл со многими классными футболистами, и тогда он напоминал мне Руда ван Нистелроя – своим умением завершать атаки. Я не мог представить, что его карьера сложится так, как сложилась, но я был абсолютно уверен в его таланте и видел, что он создан для чего-то большего, чем «Тоттенхэм». И он это доказал. Его статистика просто невероятна.

Харри очень осознанный игрок – он работает не только над завершением, но и общается с вратарями или тренерами вратарей, чтобы понять, о чем думает голкипер. Он не ограничивается только завершением.

С ним нельзя заранее предугадать, куда он пробьет, потому что в последний момент он может изменить положение ноги. Он замечает все. Он такой нападающий, который может забивать как с линии штрафной, так и с линии вратарской. Он невероятно разносторонний – левая нога, правая, игра головой. У него есть все.

Если завязать ему глаза, он все равно найдет нужные углы благодаря тем повторениям, которые выполнял годами. Вратарю против него нельзя угадывать, можно только реагировать. Его резкость перед воротами просто потрясающая», – сказал бывший вратарь «Тоттенхэма ».