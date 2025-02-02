«Астон Вилла» арендует Асенсио у «ПСЖ» до конца сезона без опции выкупа

Марко Асенсио перейдет в «Астон Виллу » в зимнее трансферное окно.

Бирмингемцы согласовали аренду хавбека «ПСЖ » до конца сезона без опции выкупа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что сегодня 29-летний испанец прибудет в Англию для завершения сделки.

В этом сезоне Асенсио провел 12 матчей в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.