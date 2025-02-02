«Астон Вилла» арендует Асенсио у «ПСЖ» до конца сезона без опции выкупа
Марко Асенсио перейдет в «Астон Виллу» в зимнее трансферное окно.
Бирмингемцы согласовали аренду хавбека «ПСЖ» до конца сезона без опции выкупа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ожидается, что сегодня 29-летний испанец прибудет в Англию для завершения сделки.
В этом сезоне Асенсио провел 12 матчей в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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