«Интер» отдал «Монце» в аренду защитника Паласиоса
«Интер» отправил Томаса Паласиоса в аренду.
21-летний аргентинец доиграет сезон в составе «Монцы».
Защитник был приобретен «нерадзурри» в конце августа 2024 года за 6,5 млн евро и еще 4,5 млн в виде бонусов. В этом сезоне Паласиос принял участие в 2 играх в Серии А.
Фото: acmonza.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Монцы»
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