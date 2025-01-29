«Интер» отдал «Монце» в аренду защитника Паласиоса

«Интер» отправил Томаса Паласиоса в аренду.

21-летний аргентинец доиграет сезон в составе «Монцы».

Защитник был приобретен «нерадзурри» в конце августа 2024 года за 6,5 млн евро и еще 4,5 млн в виде бонусов. В этом сезоне Паласиос принял участие в 2 играх в Серии А.

Фото: acmonza.com