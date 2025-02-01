«Интер» отдал Бьюкенена «Вильярреалу» в аренду за 1 млн евро с правом выкупа за 13 млн

Таджон Бьюкенен перешел из «Интера» в «Вильярреал».

Испанский клуб объявил о подписании 25-летнего полузащитника на правах аренды с возможностью выкупа.

Ранее сообщалось , что «Вильярреал » заплатит 1 миллион евро за аренду игрока, полноценный трансфер может обойтись клубу в 13 млн евро.

В текущем сезоне Бьюкенен провел 6 матчей в серии А, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь .

Фото: https://villarrealcf.es/