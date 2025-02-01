«Интер» отдал Бьюкенена «Вильярреалу» в аренду за 1 млн евро с правом выкупа за 13 млн
Таджон Бьюкенен перешел из «Интера» в «Вильярреал».
Испанский клуб объявил о подписании 25-летнего полузащитника на правах аренды с возможностью выкупа.
Ранее сообщалось, что «Вильярреал» заплатит 1 миллион евро за аренду игрока, полноценный трансфер может обойтись клубу в 13 млн евро.
В текущем сезоне Бьюкенен провел 6 матчей в серии А, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: https://villarrealcf.es/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вильярреала»
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