Дембеле набрал 17 очков за хет-трик «Бресту». У полузащитника «ПСЖ» 9 голов в 5 последних турах Лиги 1
«ПСЖ» на выезде разгромил «Брест» в 20-м туре Лиги 1 (5:2).
Усман Дембеле забил 3 гола за 33 минуты, у полузащитника «ПСЖ» 17 очков в фэнтези-турнире Лиги 1 на Спортсе’‘ (+2 за игру, +15 за голы). Его выбрали 41,32% игроков.
В 5 последних турах Лиги 1 Дембеле забил 9 голов, всего в чемпионате Франции у него 14 голов и 5 ассистов, он – лучший бомбардир турнира.
Следующий матч «ПСЖ» можно будет посмотреть на Спортсе’’ – покажем игру 1/8 финала Кубка Франции совместно с телеканалом «Старт». Парижане сыграют на выезде с «Ле-Маном» из 3-й лиги.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Лиги 1 на Спортсе’‘
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