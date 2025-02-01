Дембеле набрал 17 очков за хет-трик «Бресту». У полузащитника «ПСЖ» 9 голов в 5 последних турах Лиги 1

«ПСЖ» на выезде разгромил «Брест» в 20-м туре Лиги 1 (5:2).

Усман Дембеле забил 3 гола за 33 минуты, у полузащитника «ПСЖ» 17 очков в фэнтези-турнире Лиги 1 на Спортсе’‘ (+2 за игру, +15 за голы). Его выбрали 41,32% игроков.

В 5 последних турах Лиги 1 Дембеле забил 9 голов, всего в чемпионате Франции у него 14 голов и 5 ассистов, он – лучший бомбардир турнира.

Следующий матч «ПСЖ » можно будет посмотреть на Спортсе’’ – покажем игру 1/8 финала Кубка Франции совместно с телеканалом «Старт» . Парижане сыграют на выезде с «Ле-Маном » из 3-й лиги.

👉 Моя команда в Лиге 1