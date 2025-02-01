Винисиус: «Рауль провел великолепную карьеру в «Реале» – он третий бомбардир в истории клуба. Надеюсь, смогу забивать больше и приблизиться к легенде»
Винисиус Жуниор выразил уважение к Раулю.
«Рауль забил 323 гола и является третьим в списке бомбардиров в истории «Реала». Он легенда не только клуба, но и испанского футбола.
Он провел великолепную карьеру в «Реале». Он находится здесь, всегда наблюдает за нами и говорит мне, в чем я могу прибавить.
Надеюсь, я смогу забивать больше голов и приблизиться к легенде – это было бы невероятно», – сказал Винисиус Жуниор, в активе которого на данный момент 101 гол за мадридцев и 21-я позиция по этому показателю в истории клуба.
Криштиану Роналду с 450 голами является рекордсменом «Реала».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем