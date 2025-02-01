Винисиус: «Рауль провел великолепную карьеру в «Реале» – он третий бомбардир в истории клуба. Надеюсь, смогу забивать больше и приблизиться к легенде»

Винисиус Жуниор выразил уважение к Раулю.

«Рауль забил 323 гола и является третьим в списке бомбардиров в истории «Реала». Он легенда не только клуба, но и испанского футбола.

Он провел великолепную карьеру в «Реале ». Он находится здесь, всегда наблюдает за нами и говорит мне, в чем я могу прибавить.

Надеюсь, я смогу забивать больше голов и приблизиться к легенде – это было бы невероятно», – сказал Винисиус Жуниор , в активе которого на данный момент 101 гол за мадридцев и 21-я позиция по этому показателю в истории клуба.

Криштиану Роналду с 450 голами является рекордсменом «Реала».