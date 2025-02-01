Винисиус о финале ЛЧ с «Ливерпулем»: «Я хотел выиграть и войти в историю «Реала». Мы всегда должны побеждать»

Винисиус Жуниор поделился воспоминаниями о финале ЛЧ против «Ливерпуля».

В 2022 году мадридский клуб обыграл «Ливерпуль » (1:0) в финале Лиги чемпионов. Бразилец забил победный гол во втором тайме.

«Это был мой первый финал. Я хотел выиграть его и войти в историю этого клуба.

Этот гол был очень важен не только для меня, но и для игроков, болельщиков и тренерского штаба. Это что-то невероятное и невообразимое.

Я здесь, чтобы забивать голы и вносить свой вклад в историю этого клуба.

Надеюсь, я смогу продолжать забивать в других финалах, особенно в Лиге чемпионов . Мы всегда должны побеждать и работаем над этим», – сказал Винисиус .