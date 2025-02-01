«Эвертон» забил свой самый быстрый гол в АПЛ – Дукуре на 11-й секунде «Лестеру» с паса вратаря Пикфорда. Это 4-й результат в истории лиги и лучший для домашних команд
«Эвертон» забил свой самый быстрый гол в АПЛ.
Мерсисайдцы открыли счет в домашнем матче 24-го тура с «Лестером» на 11-й секунде (2:0, первый тайм). Отличился Абдулай Дукуре с паса вратаря Джордана Пикфорда.
Это самый ранний гол команды в истории английской Премьер-лиги (с 1992 года) и четвертый результат в истории среди всех клубов лиги.
Кроме того, «Эвертон» забил самый быстрый мяч среди домашних команд.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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