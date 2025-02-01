Вуд набрал 14 очков за хет-трик «Брайтону». У форварда «Ноттингема» 17 голов в АПЛ

«Ноттингем» дома разгромил «Брайтон» в 24-м туре АПЛ (7:0).

Крис Вуд забил 3 гола за 37 минут, нападающий «Ноттингема» набрал 14 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе’‘ (+2 за игру, +12 за голы). Его выбрали 17,79% игроков.

У Вуда 7+2 в 6 последних матчах чемпионата и 17 голов в сумме за сезон, он – 3-й лучший бомбардир турнира, больше забили только Эрлинг Холанд (18) и Мохамед Салах (19). В 24 играх этого сезона АПЛ Вуд забил больше, чем за 31 матч в прошлом сезоне (14).

У Энтони Эланги три ассиста. За игру полузащитник принес 13 очков (+3 за полный матч, +9 за ассисты, +1 за сухой матч), его выбрали 1,02% игроков.

В чемпионате у Эланги 3 гола и 8 ассистов, он – лучший ассистент «Ноттингема ».

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