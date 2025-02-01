Пономарев о легионерах в РПЛ: «Раз они не уважают нашу страну, чемпионат, надо выгнать всех иностранцев к чертовой матери. Вот тогда они заплачут без больших денег»

Владимир Пономарев призвал выгнать иностранных футболистов из Мир РПЛ.

Бывший футболист ЦСКА отреагировал на то, что уругвайский полузащитник «Ростова» Родриго Саравия не вернулся в команду после отпуска.

«Когда футболист не возвращается в расположение клуба после отпуска, это серьезный прецедент. Я не слышал, чтобы подобное позволялось в других странах, только у нас такое безобразие творится. По-хорошему ФИФА должна строго реагировать на такое поведение футболистов, дисквалифицировать их. Но иностранцы, которые выступают в РПЛ, что хотят, то и делают сейчас.

Раз они не уважают нашу страну, наш чемпионат, надо выгнать всех иностранных футболистов к чертовой матери из РПЛ. Вот тогда они заплачут без больших денег, которые им дают только в России. Черт с ними, без них спокойно проживет российский футбол.

Как говорится, бей первым, Фредди! Нас так и будут поливать грязью, пока не заставим уважать себя. Нужно поставить на место легионеров», – сказал Пономарев.