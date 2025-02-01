Пономарев о легионерах в РПЛ: «Раз они не уважают нашу страну, чемпионат, надо выгнать всех иностранцев к чертовой матери. Вот тогда они заплачут без больших денег»
Бывший футболист ЦСКА отреагировал на то, что уругвайский полузащитник «Ростова» Родриго Саравия не вернулся в команду после отпуска.
«Когда футболист не возвращается в расположение клуба после отпуска, это серьезный прецедент. Я не слышал, чтобы подобное позволялось в других странах, только у нас такое безобразие творится. По-хорошему ФИФА должна строго реагировать на такое поведение футболистов, дисквалифицировать их. Но иностранцы, которые выступают в РПЛ, что хотят, то и делают сейчас.
Раз они не уважают нашу страну, наш чемпионат, надо выгнать всех иностранных футболистов к чертовой матери из РПЛ. Вот тогда они заплачут без больших денег, которые им дают только в России. Черт с ними, без них спокойно проживет российский футбол.
Как говорится, бей первым, Фредди! Нас так и будут поливать грязью, пока не заставим уважать себя. Нужно поставить на место легионеров», – сказал Пономарев.
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