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  • Экс-тренер «Анжи» Гордеев об отстранении России: «Хорошая возможность обратить внимание на наших ребят, меньше смотреть на легионеров. У нас в стране футбол не на первом месте»
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Экс-тренер «Анжи» Гордеев об отстранении России: «Хорошая возможность обратить внимание на наших ребят, меньше смотреть на легионеров. У нас в стране футбол не на первом месте»

Андрей Гордеев назвал сильные стороны российского футбола в условиях изолции.

– Какие позитивные моменты есть сейчас в российском футболе?

– На мой взгляд, у нас сейчас есть хорошая возможность обратить внимание на внутренний рынок, на наших ребят. Это самое позитивное. Нужно поменьше смотреть в сторону легионеров, пускай даже пока лишь в количественном выражении, но потом это количество перейдет в качество.

– Могут ли европейцы чему‑то поучиться у нашего футбола?

– Любой человек, который занимается делом, всегда находится в поиске правильных решений. Человек, который всегда ищет, никогда не откажется от того, чтобы чему‑то научиться. У нас есть хорошие тренеры, которые держат руку на пульсе, у которых хорошие игровые тенденции.

Для нас футбол не на первом месте в стране. В Испании, Англии, Италии – это главенствующий вид спорта. У нас футбол – это не самое главное, что есть. У нас ряд профессиональных и прекрасных тренеров, неплохая тренерская школа, – сказал бывший помощник Гуса Хиддинка в «Анжи».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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