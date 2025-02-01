Маласиа согласился перейти в «Бенфику» на правах аренды. Португальцы ведут переговоры с «МЮ»

Тирелл Маласиа готов перейти в «Бенфику».

25-летний левый защитник «Манчестер Юнайтед» дал согласие на переход в португальский клуб на правах аренды.

Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров по согласованию деталей соглашения.

В нынешнем сезоне Тирелл Маласиа сыграл три матча в АПЛ . Он перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году за 15+2 миллиона евро.