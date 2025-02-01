Маласиа согласился перейти в «Бенфику» на правах аренды. Португальцы ведут переговоры с «МЮ»
Тирелл Маласиа готов перейти в «Бенфику».
25-летний левый защитник «Манчестер Юнайтед» дал согласие на переход в португальский клуб на правах аренды.
Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров по согласованию деталей соглашения.
В нынешнем сезоне Тирелл Маласиа сыграл три матча в АПЛ. Он перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году за 15+2 миллиона евро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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