«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 18-летнего Хевена из «Арсенала». Защитник присоединится к основному составу
Эйден Хевен перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала».
18-летний центральный защитник подписал соглашение с манкунианским клубом до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.
Отмечается, что футболист сразу же присоединится к основному составу «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Эйден Хевен отказался продлевать договор с «Арсеналом».
«Мы рады, что Эйден присоединился к «Манчестер Юнайтед». Он уже является чрезвычайно талантливым защитником, который готов присоединиться к нашей основной команде, чтобы максимально раскрыть свой потенциал», – сказал технический директор клуба Джейсон Уилкокс.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
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