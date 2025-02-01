«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 18-летнего Хевена из «Арсенала». Защитник присоединится к основному составу

Эйден Хевен перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала».

18-летний центральный защитник подписал соглашение с манкунианским клубом до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

Отмечается, что футболист сразу же присоединится к основному составу «Манчестер Юнайтед ».

Ранее сообщалось , что Эйден Хевен отказался продлевать договор с «Арсеналом ».

«Мы рады, что Эйден присоединился к «Манчестер Юнайтед». Он уже является чрезвычайно талантливым защитником, который готов присоединиться к нашей основной команде, чтобы максимально раскрыть свой потенциал», – сказал технический директор клуба Джейсон Уилкокс.