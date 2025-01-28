«МЮ» подписывает 18-летнего Хевена. Защитник отказался продлевать контракт с «Арсеналом»
«Манчестер Юнайтед» подпишет защитника «Арсенала».
К манкунианцам присоединится 18-летний Эйден Хевен, сообщает Фабрицио Романо. Игроку уже назначили медосмотр.
Отмечается, что Хевен отклонил предложение лондонцев о продлении контракта. С ним также связывался «Айнтрахт».
В текущем сезоне защитник провел 9 матчей за «Арсенал» U21 и 5 игр за команду U19.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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