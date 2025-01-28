«МЮ» подписывает 18-летнего Хевена. Защитник отказался продлевать контракт с «Арсеналом»

«Манчестер Юнайтед» подпишет защитника «Арсенала».

К манкунианцам присоединится 18-летний Эйден Хевен , сообщает Фабрицио Романо. Игроку уже назначили медосмотр.

Отмечается, что Хевен отклонил предложение лондонцев о продлении контракта. С ним также связывался «Айнтрахт ».

В текущем сезоне защитник провел 9 матчей за «Арсенал » U21 и 5 игр за команду U19.