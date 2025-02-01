«Милан» и «Ювентус» могут побороться за Гогличидзе. «Россонери» рассмотрят вариант с 20-летним защитником «Эмполи» в случае перехода Томори в «Тоттенхэм»
Саба Гогличидзе интересен двум итальянским клубам.
В нынешнем сезоне 20-летний центральный защитник выступает за «Эмполи» и сыграл 19 матчей в Серии А, проводя на поле в среднем 78 минут.
«Милан» может рассмотреть кандидатуру грузинского футболиста в том случае, если защитник Фикайо Томори примет предложение «Тоттенхэма».
Кроме того, Гогличидзе является одним из альтернативных вариантов для «Ювентуса», который не договорился о переходе Кевина Данзо из «Ланса».
Подробную статистику Гогличидзе можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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