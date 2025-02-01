Горшков про РПЛ: «Раз «Зенит» набрал больше очков, чем в прошлом году, значит, есть прогресс. Никто не ожидал, что будет легко – команды создают конкуренцию»

Юрий Горшков высказался относительно выступления «Зенита» в сезоне РПЛ.

– Как оцените первую часть сезона?

– Для команды – неплохо. Да, идет борьба, но никто и не ожидал, что будет легко. Многие команды прибавляют и создают серьезную конкуренцию.

Но раз «Зенит» набрал больше очков, чем в прошлом году, значит, есть прогресс. Что касается меня – в целом тоже неплохо, но есть к чему стремиться.

Конечно, хочется быть полезным команде, проводить на поле как можно больше времени. Однако в любом случае эти месяцы пошли мне на пользу.

Считаю, что стал сильнее, – сказал защитник «Зенита » Юрий Горшков .