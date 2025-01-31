«Бенфика» ведет переговоры с «МЮ» об аренде Маласии. Защитник сыграл 3 матча в АПЛ в этом сезоне

Тирелл Маласиа может перейти в чемпионат Португалии.

«Бенфика » ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед » о переходе 25-летнего защитника.

По данным Record, португальский клуб хочет арендовать нидерландского футболиста до завершения этого сезона.

В нынешнем сезоне Тирелл Маласиа сыграл три матча в АПЛ .

Он перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году за 15+2 миллиона евро.