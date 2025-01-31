«Бенфика» ведет переговоры с «МЮ» об аренде Маласии. Защитник сыграл 3 матча в АПЛ в этом сезоне
Тирелл Маласиа может перейти в чемпионат Португалии.
«Бенфика» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о переходе 25-летнего защитника.
По данным Record, португальский клуб хочет арендовать нидерландского футболиста до завершения этого сезона.
В нынешнем сезоне Тирелл Маласиа сыграл три матча в АПЛ.
Он перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году за 15+2 миллиона евро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем