«Ювентус» доверяет Мотте и не собирается увольнять. Но перед тренером стоят две цели: выход в следующую ЛЧ и 1/8 финала в текущей

«Ювентус» поставил перед Тиаго Моттой минимальные задачи.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что руководство туринцев полностью доверяет тренеру и не планирует его увольнять.

В клубе осознают, что итальянцу потребуется время, чтобы построить команду с большим количеством новых и молодых игроков.

Тем не менее, руководство ожидает, что Мотта обеспечит команде место в Лиге чемпионов на следующий сезон и как минимум выйдет в 1/8 финала текущего розыгрыша турнира.

«Ювентус » уже завоевал место в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с «Миланом» или ПСВ. Соперник станет известен сегодня по итогам жеребьевки.