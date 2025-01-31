«Ювентус» доверяет Мотте и не собирается увольнять. Но перед тренером стоят две цели: выход в следующую ЛЧ и 1/8 финала в текущей
«Ювентус» поставил перед Тиаго Моттой минимальные задачи.
La Gazzetta dello Sport утверждает, что руководство туринцев полностью доверяет тренеру и не планирует его увольнять.
В клубе осознают, что итальянцу потребуется время, чтобы построить команду с большим количеством новых и молодых игроков.
Тем не менее, руководство ожидает, что Мотта обеспечит команде место в Лиге чемпионов на следующий сезон и как минимум выйдет в 1/8 финала текущего розыгрыша турнира.
«Ювентус» уже завоевал место в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с «Миланом» или ПСВ. Соперник станет известен сегодня по итогам жеребьевки.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
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