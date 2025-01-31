«Ювентус» предлагает 25+2 млн евро за выкуп Данзо. «Ланс» пока не дал согласия на аренду защитника
«Ювентус» работает над переходом Кевина Данзо.
По информации Джанлуки Ди Марцио, прошлой ночью туринцы вели переговоры с «Лансом» по поводу аренды защитника.
Стороны обсуждали включение в сделку опции выкупа для «Ювентуса» в размере 25 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов в случае достижения определенных целей.
Окончательное соглашение пока не достигнуто, и французский клуб еще не дал согласия на трансфер.
«Ювентус» рассчитывает закрыть сделку в пятницу.
«Ювентус» предложил 2,5+1,5 млн евро за аренду Данзо. «Ланс» готов отпустить защитника
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем