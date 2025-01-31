«Ювентус» предлагает 25+2 млн евро за выкуп Данзо. «Ланс» пока не дал согласия на аренду защитника

«Ювентус» работает над переходом Кевина Данзо.

По информации Джанлуки Ди Марцио, прошлой ночью туринцы вели переговоры с «Лансом» по поводу аренды защитника.

Стороны обсуждали включение в сделку опции выкупа для «Ювентуса» в размере 25 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов в случае достижения определенных целей.

Окончательное соглашение пока не достигнуто, и французский клуб еще не дал согласия на трансфер.

«Ювентус» рассчитывает закрыть сделку в пятницу.

«Ювентус» предложил 2,5+1,5 млн евро за аренду Данзо. «Ланс» готов отпустить защитника