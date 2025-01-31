Анчелотти о Родриго и Саудовской Аравии: «Находящиеся в «Реале» счастливы и хотят остаться. Они имеют право использовать футбол, чтобы создать хороший имидж»

Карло Анчелотти оценил интерес к Родриго из Саудовской Аравии.

Появилась информация , что мадридскому клубу предлагали 300 миллионов евро за футболиста.

– Мне сложно говорить про это, потому что такие решения принимают сами футболисты. Те, кто находятся в «Реале», счастливы и хотят остаться. Вот это я вижу.

Многие хотят играть в «Реале». Даже такие футболисты, которых сложно представить.

– Раньше Саудовская Аравия подписывала ветеранов, а сейчас хочет брать молодых игроков.

– Это страна, которая примет чемпионат мира в 2034 году и имеет право использовать футбол, чтобы создать хороший имидж.

Они растут в глобализованном мире, и чувствуют, что могут подписать значимых футболистов, – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти .