Анчелотти о Родриго и Саудовской Аравии: «Находящиеся в «Реале» счастливы и хотят остаться. Они имеют право использовать футбол, чтобы создать хороший имидж»
Карло Анчелотти оценил интерес к Родриго из Саудовской Аравии.
Появилась информация, что мадридскому клубу предлагали 300 миллионов евро за футболиста.
– Мне сложно говорить про это, потому что такие решения принимают сами футболисты. Те, кто находятся в «Реале», счастливы и хотят остаться. Вот это я вижу.
Многие хотят играть в «Реале». Даже такие футболисты, которых сложно представить.
– Раньше Саудовская Аравия подписывала ветеранов, а сейчас хочет брать молодых игроков.
– Это страна, которая примет чемпионат мира в 2034 году и имеет право использовать футбол, чтобы создать хороший имидж.
Они растут в глобализованном мире, и чувствуют, что могут подписать значимых футболистов, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем