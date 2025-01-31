17-летний хавбек «Тоттенхэма» Мур – самый молодой англичанин с голом в европейских клубных турнирах. Он побил 67-летний рекорд Гривза

17-летний Майки Мур стал самым молодым англичанином с голом в евротурнирах.

Хавбек «Тоттенхэма » установил окончательный счет в матче общего этапа Лиги Европы с «Эльфсборгом » (3:0).

Таким образом, Мур (17 лет 172 дня) стал самым молодым англичанином, забивавшим в европейских клубных турнирах.

Он побил рекорд Джимми Гривса (17 лет 245 дней), продержавшийся 67 с лишним лет. В ноябре 1957 года Гривс забил за сборную Лондона в матче Кубка ярмарок.

Кубок ярмарок проводился с 1955 по 1971 годы и был предшественником Кубка УЕФА, позже ставшего Лигой Европы.