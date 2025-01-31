Педро – лучший по очкам на групповом этапе ЛЕ. У полузащитника «Лацио» 4 гола и 2 ассиста

Педро показал лучший результат на групповом этапе ЛЕ: 48 очков.

Полузащитник «Лацио » забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

У Константиноса Цолакиса 47 очков в фэнтези-турнире ЛЕ на Спортсе’‘ , вратарь «Олимпиакоса» пропустил 3 мяча, сыграл 6 матчей на ноль и отбил пенальти в игре с «Твенте ».

У Аюба Эль-Кааби 46 очков, нападающий «Олимпиакоса » забил 7 голов в 8 матчах, он – лучший бомбардир турнира. Также 46 очков набрал полузащитник «Рейнджерс» Вацлав Черны, у него 4 гола и 2 ассиста.

Максимальное количество фэнтези-очков за 1 игру – 15. Этот результат показали трое: Вацлав Черны (в 3-м туре против ФКСБ ), полузащитник «Лиона » Малик Фофана (во 2-м туре против «Рейнджерс ») и защитник «Атлетика» Адама Бойро (в 4-м туре против «Эльфсборга »). Примечательно, что Бойро сыграл на групповом этапе всего 1 матч.

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