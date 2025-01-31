Педро – лучший по очкам на групповом этапе ЛЕ. У полузащитника «Лацио» 4 гола и 2 ассиста
Педро показал лучший результат на групповом этапе ЛЕ: 48 очков.
Полузащитник «Лацио» забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
У Константиноса Цолакиса 47 очков в фэнтези-турнире ЛЕ на Спортсе’‘, вратарь «Олимпиакоса» пропустил 3 мяча, сыграл 6 матчей на ноль и отбил пенальти в игре с «Твенте».
У Аюба Эль-Кааби 46 очков, нападающий «Олимпиакоса» забил 7 голов в 8 матчах, он – лучший бомбардир турнира. Также 46 очков набрал полузащитник «Рейнджерс» Вацлав Черны, у него 4 гола и 2 ассиста.
Максимальное количество фэнтези-очков за 1 игру – 15. Этот результат показали трое: Вацлав Черны (в 3-м туре против ФКСБ), полузащитник «Лиона» Малик Фофана (во 2-м туре против «Рейнджерс») и защитник «Атлетика» Адама Бойро (в 4-м туре против «Эльфсборга»). Примечательно, что Бойро сыграл на групповом этапе всего 1 матч.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Лиги Европы на Спортсе’‘
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