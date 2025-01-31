«Арсенал» предложил 3 млн евро за 16-летнего вратаря «Адана Демирспор» Денмезера. Турецкий клуб отказал

«Арсеналу» интересен 16-летний Дениз Денмезер.

Бывший вице-президент «Адана Демирспор » Метин Коркмаз в интервью Radyospor сообщил, что «канониры» прислали официальное предложение о трансфере голкипера на сумму 3 млн евро.

«Арсенал » заплатил бы деньги, но Дениз остался бы у нас на правах аренды еще на полтора года, а затем присоединился к лондонцам», – сказал Коркмаз.

Однако турецкую команду не устроило предложение, и за такие деньги она «никогда в жизни не отпустит Дениза», добавил экс-сотрудник.

Также Коркмаз отметил, что Денмезера хотели бы подписать все топ-клубы Турции, а «Галатасарай » и «Фенербахче » даже пытались это сделать.

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