«Арсенал» предложил 3 млн евро за 16-летнего вратаря «Адана Демирспор» Денмезера. Турецкий клуб отказал
«Арсеналу» интересен 16-летний Дениз Денмезер.
Бывший вице-президент «Адана Демирспор» Метин Коркмаз в интервью Radyospor сообщил, что «канониры» прислали официальное предложение о трансфере голкипера на сумму 3 млн евро.
«Арсенал» заплатил бы деньги, но Дениз остался бы у нас на правах аренды еще на полтора года, а затем присоединился к лондонцам», – сказал Коркмаз.
Однако турецкую команду не устроило предложение, и за такие деньги она «никогда в жизни не отпустит Дениза», добавил экс-сотрудник.
Также Коркмаз отметил, что Денмезера хотели бы подписать все топ-клубы Турции, а «Галатасарай» и «Фенербахче» даже пытались это сделать.
15-летний вратарь сыграл против Моуринью в Турции. Какой-какой?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
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