Аканджи про игры с «Реалом» или «Баварией» в ЛЧ: «Ман Сити» готов. Можем обыграть любую команду в Европе. Не думаю, что кто-либо хотел бы с нами встретиться»
Мануэль Аканджи не боится никого в Лиге чемпионов.
В стыковых матчах «Манчестер Сити» предстоит встретиться с «Баварией» либо «Реалом».
«Мы определенно готовы. Естественно, это не те соперники, с которыми хочется встречаться, но мы готовы к этому вызову. Я думаю, что мы можем обыграть любую команду в Европе.
Хотя мы выступали не так хорошо, как обычно, не думаю, что кто-либо хотел бы с нами встретиться. Я не знаю, что будет у соперников в головах, но мы готовы к этому вызову», – сказал защитник «горожан».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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