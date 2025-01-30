Аканджи про игры с «Реалом» или «Баварией» в ЛЧ: «Ман Сити» готов. Можем обыграть любую команду в Европе. Не думаю, что кто-либо хотел бы с нами встретиться»

Мануэль Аканджи не боится никого в Лиге чемпионов.

В стыковых матчах «Манчестер Сити » предстоит встретиться с «Баварией» либо «Реалом ».

«Мы определенно готовы. Естественно, это не те соперники, с которыми хочется встречаться, но мы готовы к этому вызову. Я думаю, что мы можем обыграть любую команду в Европе.

Хотя мы выступали не так хорошо, как обычно, не думаю, что кто-либо хотел бы с нами встретиться. Я не знаю, что будет у соперников в головах, но мы готовы к этому вызову», – сказал защитник «горожан».