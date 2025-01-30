Пеп о новом формате ЛЧ: «Как зрителю, мне нравится, что многое непредсказуемо и сильные команды могут вылететь. Проблема в том, что в сентябре, октябре, ноябре мы играем больше матчей»

Пеп Гвардиола оценил новый формат Лиги чемпионов.

В заключительном туре общего этапа «Ман Сити» победил «Брюгге » (3:1) и попал в число команд, которые сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала. Соперником «горожан» будет либо «Бавария», либо «Реал».

«Как зрителю, мне нравится, что многое [в новом формате] непредсказуемо, что сильные команды могут вылететь – это здорово. Проблема в том, что в сентябре, октябре, ноябре мы играем больше матчей...

В будущем, возможно, топ-клубы столкнутся с тем, что пережили мы в этом сезоне. Мы были в 45 минутах от вылета... Ничего нельзя воспринимать как должное. Иногда ты ведешь 2:0 или 3:0 и боишься потерять то, что имеешь, а иногда, когда проигрываешь 0:1, ты оказываешься вне Лиги чемпионов, и уже ничего нельзя сделать... Но в нужный момент мы нашли свои голы.

Это была действительно, действительно сложная группа, новый формат турнира, очень тяжело. В матче против «Интера» мы сыграли очень хорошо, и особенно против «Фейеноорда». Но мы справились, мы прошли.

Через две недели мы будем в лучшей форме, чем сейчас, потому что вернутся травмированные игроки, плюс [будут] новые подписания. Посмотрим, что будет против двух грандов, один из которых достанется нам в соперники, в какой форме мы подойдем к матчу», – сказал главный тренер «Ман Сити ».