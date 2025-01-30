Гризманн, Лаутаро, Дембеле, Араухо, Куртуа – в символической сборной 8-го тура ЛЧ
Названа символическая сборная недели в Лиге чемпионов.
В среду состоялись матчи заключительного, 8-го, тура общего этапа соревнования. УЕФА представил символическую сборную лучших футболистов игрового дня.
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);
Защитники: Митчел Баккер («Лилль»), Николас Отаменди («Бенфика»), Рональд Араухо («Барселона»), Арьян Малич («Штурм»);
Полузащитники: Александар Павлович («Бавария»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»);
Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Усман Дембеле («ПСЖ»).
Роджерс из «Астон Виллы» – игрок недели в ЛЧ. Он обошел Лаутаро, Дембеле и Гризманна
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Лиги чемпионов
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