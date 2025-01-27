«Ньюкасл» за 9,5 млн фунтов продаст Альмирона в «Атланту» Миранчука. Хавбек провел 6 лет в клубе АПЛ

Мигель Альмирон перейдет в команду Алексея Миранчука.

«Атланта » договорилась с «Ньюкаслом » о трансфере 30-летнего полузащитника.

Команда МЛС выплатит примерно 9,5 миллиона фунтов за переход парагвайского полузащитника.

Таким образом, Мигель Альмирон вернется в «Атланту», за которую выступал с 2017 по 2019 год. Из американского клуба он перешел в «Ньюкасл», в котором провел шесть лет.

В текущем сезоне Альмирон сыграл в 9 матчах АПЛ , не отметившись результативными действиями.