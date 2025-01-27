«Ньюкасл» за 9,5 млн фунтов продаст Альмирона в «Атланту» Миранчука. Хавбек провел 6 лет в клубе АПЛ
Мигель Альмирон перейдет в команду Алексея Миранчука.
«Атланта» договорилась с «Ньюкаслом» о трансфере 30-летнего полузащитника.
Команда МЛС выплатит примерно 9,5 миллиона фунтов за переход парагвайского полузащитника.
Таким образом, Мигель Альмирон вернется в «Атланту», за которую выступал с 2017 по 2019 год. Из американского клуба он перешел в «Ньюкасл», в котором провел шесть лет.
В текущем сезоне Альмирон сыграл в 9 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
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