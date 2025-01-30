«Фенербахче» Моуринью арендовал Шкриньяра у «ПСЖ» до конца сезона

Милан Шкриньяр перешел в «Фенербахче».

Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

29-летний защитник присоединился к «Фенербахче» на правах аренды до конца сезона.

Фото: x.com/Fenerbahce

В нынешнем сезоне Шкриньяр сыграл 5 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1.