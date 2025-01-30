«Фенербахче» Моуринью арендовал Шкриньяра у «ПСЖ» до конца сезона
Милан Шкриньяр перешел в «Фенербахче».
Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.
29-летний защитник присоединился к «Фенербахче» на правах аренды до конца сезона.
Фото: x.com/Fenerbahce
В нынешнем сезоне Шкриньяр сыграл 5 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Фенербахче»
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