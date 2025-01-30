«Ман Сити» может включить Родри в заявку на плей-офф ЛЧ. Гвардиола надеется, что хавбек сможет сыграть на поздних стадиях турнира
«Ман Сити» может включить Родри в заявку на плей-офф Лиги чемпионов.
По информации The Telegraph, Пеп Гвардиола надеется, что испанский полузащитник сможет помочь команде на поздних стадиях турнира. «Манчестер Сити» планирует рассмотреть этот вопрос 6 февраля – после группового этапа командам будет разрешено сделать до трех замен в заявке.
В настоящий момент Родри восстанавливается после травмы крестообразной связки колена, полученной 22 сентября 2024 года в матче с «Арсеналом».
«Манчестер Сити» занял 22-е место в таблице Лиги чемпионов по итогам общего этапа. В стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала «горожане» встретятся с «Реалом» или «Баварией».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
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