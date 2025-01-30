Федерация Норвегии не собирается отказываться от ВАР, несмотря на голосование клубов за отмену системы
На прошлой неделе в Норвегии состоялось голосование по вопросам судейства, на котором 19 из 32 клубов проголосовали за отмену ВАР.
В свою очередь, президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лисе Клавнес в среду высказалась в защиту ВАР. Клавнес заявила, что NFF хочет сохранить видеоассистентов, но признала необходимость улучшения процессов работы после массовых протестов болельщиков, кульминацией которых стало забрасывание поля рыбными пирогами в июле прошлого года.
«Несмотря на серьезные аргументы в пользу отмены ВАР, особенно сопротивление со стороны элитных клубов, руководство федерации единогласно пришло к выводу, что лучшее решение для норвежского футбола – сохранить и развивать эту систему», – сказала Клавнес.
Президент также отметила, что с момента введения видеоповторов было исправлено значительное количество судейских ошибок.
Окончательное голосование по вопросу сохранения ВАР в двух высших дивизионах Норвегии состоится на конгрессе NFF в начале марта. В нем примут участие профессиональные мужские клубы, профессиональные женские команды, любительские клубы и представители округов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий