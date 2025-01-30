Федерация Норвегии не собирается отказываться от ВАР, несмотря на голосование клубов за отмену системы

Глава федерации Норвегии выступила против отмены ВАР, несмотря на решение клубов.

На прошлой неделе в Норвегии состоялось голосование по вопросам судейства, на котором 19 из 32 клубов проголосовали за отмену ВАР .

В свою очередь, президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лисе Клавнес в среду высказалась в защиту ВАР. Клавнес заявила, что NFF хочет сохранить видеоассистентов, но признала необходимость улучшения процессов работы после массовых протестов болельщиков, кульминацией которых стало забрасывание поля рыбными пирогами в июле прошлого года.

«Несмотря на серьезные аргументы в пользу отмены ВАР, особенно сопротивление со стороны элитных клубов, руководство федерации единогласно пришло к выводу, что лучшее решение для норвежского футбола – сохранить и развивать эту систему», – сказала Клавнес.

Президент также отметила, что с момента введения видеоповторов было исправлено значительное количество судейских ошибок.

Окончательное голосование по вопросу сохранения ВАР в двух высших дивизионах Норвегии состоится на конгрессе NFF в начале марта. В нем примут участие профессиональные мужские клубы, профессиональные женские команды, любительские клубы и представители округов.