Педри продлил контракт с «Барселоной» до 2030-го

Педри продлил контракт с «Барселоной».

Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Новое соглашение 22-летнего полузащитника рассчитано до 2030 года.

Педри выступает за «Барселону» с 2020 года. С сине-гранатовыми он выигрывал чемпионат Испании в сезоне-2022/23.