Педри продлил контракт с «Барселоной» до 2030-го
Педри продлил контракт с «Барселоной».
Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.
Новое соглашение 22-летнего полузащитника рассчитано до 2030 года.
Педри выступает за «Барселону» с 2020 года. С сине-гранатовыми он выигрывал чемпионат Испании в сезоне-2022/23.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Барселоны»
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