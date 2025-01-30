Фоден, Гакпо, Исак, Клюйверт – в числе претендентов на награду игроку месяца в АПЛ
Стали известны номинанты на награду игроку месяца в АПЛ.
На приз по итогам января претендуют:
Фил Фоден, «Ман Сити» (6 голов и 1 ассист в 4 играх);
Коди Гакпо, «Ливерпуль» (3 гола и 1 ассист в 4 матчах);
Дин Хейсен, «Борнмут» (2 сухих матча из 4);
Александер Исак, «Ньюкасл» (5 голов и 1 ассист в 4 матчах);
Джастин Клюйверт, «Борнмут» (5 голов и 2 ассиста в 4 матчах);
Жан-Филипп Матета, «Кристал Пэлас» (4 гола в 4 матчах);
Бриан Мбемо, «Брентфорд» (4 гола и 1 ассист в 5 матчах).
Победителя определят путем голосования болельщиков и экспертов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер АПЛ
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