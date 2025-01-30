Гвардиола, Артета, Хау и Ираола претендуют на награду тренеру месяца в АПЛ
Стали известны претенденты на награду тренеру месяца в АПЛ.
По итогам января на приз номинированы:
Пеп Гвардиола («Ман Сити» – 3 победы и ничья);
Микель Артета («Арсенал» – 3 победы, 2 ничьих);
Эдди Хау («Ньюкасл» – 3 победы и поражение);
Андони Ираола («Борнмут» – 3 победы и ничья).
Победителя определят путем голосования болельщиков и экспертов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер АПЛ
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