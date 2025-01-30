«Спартак» рассматривал трансфер Дркушича летом, но Амарал отказался от игрока. Защитник перешел в «Зенит» из «Сочи» («РБ Спорт»)

«Спартак» рассматривал трансфер Ваньи Дркушича прошлым летом.

По информации «РБ Спорт», в летнее трансферное окно московский клуб вел предметные переговоры по возможному переходу 25-летнего словенского защитника, выступавшего на тот момент за «Сочи».

Утверждается, что трансфер был вполне реален, однако бывший спортивный директор красно-белых Томаш Амарал отказался от сделки, так как не видел Дркушича в команде.

В итоге словенец перешел в «Зенит» и тем же летом уехал в аренду в «Црвену Звезду».