«Спартак» рассматривал трансфер Дркушича летом, но Амарал отказался от игрока. Защитник перешел в «Зенит» из «Сочи» («РБ Спорт»)
«Спартак» рассматривал трансфер Ваньи Дркушича прошлым летом.
По информации «РБ Спорт», в летнее трансферное окно московский клуб вел предметные переговоры по возможному переходу 25-летнего словенского защитника, выступавшего на тот момент за «Сочи».
Утверждается, что трансфер был вполне реален, однако бывший спортивный директор красно-белых Томаш Амарал отказался от сделки, так как не видел Дркушича в команде.
В итоге словенец перешел в «Зенит» и тем же летом уехал в аренду в «Црвену Звезду».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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