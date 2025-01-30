Невилл поддержал Оливера: «Он лучший судья в стране. Идея отстранения мне не нравится – не думаю, что он склонялся бы в сторону «Ман Сити», получив назначение на матч «Арсенала» в воскресенье»
Напомним, арбитр удалил полузащитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) в 23-м туре АПЛ.
Льюис-Скелли попал шипами в ногу Мэтта Доэрти, пытаясь перехватить контратаку, после чего защитник оказался на газоне. Майкл Оливер показал 18-летнему футболисту прямую красную карточку.
Судейская коллегия поддержала решение судьи, принятое на поле, и результат последовавшей за этим проверки ВАР, оданко после апелляции «Арсенала» красная карточка Льюиса-Скелли была отменена.
«Мне не нравится идей отстранения арбитров от матчей. Он [Майкл Оливер] – лучший арбитр в стране, и мысли о том, что он склонялся бы в сторону «Манчестер Сити», получи он назначение на матч [«Арсенала»] в воскресенье... Он профессионал и не собирается этого делать», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.
Отменили скандальную красную «Арсенала» – из-за нее угрожали Майклу Оливеру. Но он сразу вернется судить ЛЧ и АПЛ
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