Невилл поддержал Оливера: «Он лучший судья в стране. Идея отстранения мне не нравится – не думаю, что он склонялся бы в сторону «Ман Сити», получив назначение на матч «Арсенала» в воскресенье»

Гари Невилл поддержал Майкла Оливера на фоне критики болельщиков «Арсенала».

Напомним, арбитр удалил полузащитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли в матче с «Вулверхэмптоном » (1:0) в 23-м туре АПЛ.

Льюис-Скелли попал шипами в ногу Мэтта Доэрти, пытаясь перехватить контратаку, после чего защитник оказался на газоне. Майкл Оливер показал 18-летнему футболисту прямую красную карточку.

Судейская коллегия поддержала решение судьи, принятое на поле, и результат последовавшей за этим проверки ВАР, оданко после апелляции «Арсенала» красная карточка Льюиса-Скелли была отменена .

«Мне не нравится идей отстранения арбитров от матчей. Он [Майкл Оливер] – лучший арбитр в стране, и мысли о том, что он склонялся бы в сторону «Манчестер Сити », получи он назначение на матч [«Арсенала»] в воскресенье... Он профессионал и не собирается этого делать», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.

Отменили скандальную красную «Арсенала» – из-за нее угрожали Майклу Оливеру. Но он сразу вернется судить ЛЧ и АПЛ