Дель Пьеро надеется, что «Ювентус» и «Милан» не встретятся в стыках ЛЧ: «Поражение туринцев от «Бенфики» огорчило. Это не может быть только виной тренера»

Алессандро Дель Пьеро не хочет встречи «Ювентуса» и «Милана» в плей-офф ЛЧ.

«Надеюсь, что они не встретятся в плей-офф. Поражение «Ювентуса» (от «Бенфики» – Спортс’‘) огорчило. Они владели мячом, но мало что создали, оставив «Бенфике» шанс удвоить преимущество, что они и сделали.

У туринцев было желание, но не хватало качества. Очевидно, что чего-то не хватает.

Клуб тоже должен оказать поддержку. Это не может быть только виной тренера. «Ювентусу» нужно единство, чтобы найти выход из этой ситуации», – сказал бывший футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.