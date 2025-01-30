Дель Пьеро надеется, что «Ювентус» и «Милан» не встретятся в стыках ЛЧ: «Поражение туринцев от «Бенфики» огорчило. Это не может быть только виной тренера»
Алессандро Дель Пьеро не хочет встречи «Ювентуса» и «Милана» в плей-офф ЛЧ.
«Надеюсь, что они не встретятся в плей-офф. Поражение «Ювентуса» (от «Бенфики» – Спортс’‘) огорчило. Они владели мячом, но мало что создали, оставив «Бенфике» шанс удвоить преимущество, что они и сделали.
У туринцев было желание, но не хватало качества. Очевидно, что чего-то не хватает.
Клуб тоже должен оказать поддержку. Это не может быть только виной тренера. «Ювентусу» нужно единство, чтобы найти выход из этой ситуации», – сказал бывший футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-italia.net
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