Президент «ПСЖ» про ЛЧ: «Нас почти выбили – 4 очка, было еще 3 матча. Но мы прошли – великолепный результат. Я всегда доверял футболистам, тренеру, нашему проекту»

Нассер Аль-Хелайфи оценил игру «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Команда тренера Луиса Энрике заняла 15-ю позицию в общем этапе турнира и вышла в 1/16 турнира.

«Мы очень довольны групповым этапом, поскольку он выдался непростым. У нас было четыре очка, оставалось три матча – мы были почти выбыли из турнира, в котором любим играть.

И мы прошли в плей-офф – это великолепный результат для нас.

Мы всегда верим в наш проект, в наши задачи. Я всегда доверял футболистам, тренеру и всегда верил в проход в следующий раунд», – сказал президент «ПСЖ » Нассер Аль-Хелайфи .