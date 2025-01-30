Президент «ПСЖ» про ЛЧ: «Нас почти выбили – 4 очка, было еще 3 матча. Но мы прошли – великолепный результат. Я всегда доверял футболистам, тренеру, нашему проекту»
Нассер Аль-Хелайфи оценил игру «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Команда тренера Луиса Энрике заняла 15-ю позицию в общем этапе турнира и вышла в 1/16 турнира.
«Мы очень довольны групповым этапом, поскольку он выдался непростым. У нас было четыре очка, оставалось три матча – мы были почти выбыли из турнира, в котором любим играть.
И мы прошли в плей-офф – это великолепный результат для нас.
Мы всегда верим в наш проект, в наши задачи. Я всегда доверял футболистам, тренеру и всегда верил в проход в следующий раунд», – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «ПСЖ»
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