Нойер о Лиге чемпионов: «Бавария» не заслужила быть в топ-8»
Мануэль Нойер заявил, что «Бавария» не заслужила прямой выход в 1/8 ЛЧ.
Мюнхенский клуб обыграл Слован (3:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
«Бавария» заняла 12-е место в общем этапе турнира, набрав 15 очков. Команда не прошла напрямую в 1/8 финала турнира и сыграет в 1/16.
«Мы не заслужили быть в первой восьмерке, поэтому мы отправились в стадию плей-офф [в 1/16]», – сказал вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.
Слова Нойера оценил главный тренер команды Венсан Компани: «Нам нужно было выиграть 6 из 8 матчей. Мы выиграли 5. Все честно. Мы старались, но формат разработан для подобных ситуаций. Мы не единственная команда, которой пришлось играть эти две дополнительные игры».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
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