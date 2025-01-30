Нойер о Лиге чемпионов: «Бавария» не заслужила быть в топ-8»

Мануэль Нойер заявил, что «Бавария» не заслужила прямой выход в 1/8 ЛЧ.

Мюнхенский клуб обыграл Слован (3:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов .

«Бавария » заняла 12-е место в общем этапе турнира, набрав 15 очков. Команда не прошла напрямую в 1/8 финала турнира и сыграет в 1/16.

«Мы не заслужили быть в первой восьмерке, поэтому мы отправились в стадию плей-офф [в 1/16]», – сказал вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер .

Слова Нойера оценил главный тренер команды Венсан Компани : «Нам нужно было выиграть 6 из 8 матчей. Мы выиграли 5. Все честно. Мы старались, но формат разработан для подобных ситуаций. Мы не единственная команда, которой пришлось играть эти две дополнительные игры».