Гирасси – лучший по очкам на групповом этапе ЛЧ. У форварда «Дортмунда» были результативные действия в каждом из 8 матчей

Серу Гирасси показал лучший результат на групповом этапе ЛЧ: 75 очков.

Нападающий «Боруссии » Д забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Гирасси стал единственным игроком фэнтези-турнира ЛЧ на Спортсе’‘ , у которого есть результативные действия во всех 8 матчах группового этапа.

Рафинья набрал 74 фэнтези-очка, у полузащитника «Барселоны» 8 голов и 4 ассиста. В топ-3 по очкам также попал Роберт Левандовски (56 очков), нападающий забил 9 голов.

Лучший результат по фэнтези-очкам в одном матче показал Шарль Де Кетеларе . В 5-м туре против «Янг Бойз » полузащитник «Аталанты» набрал 21 очко за 2 гола и 3 ассиста (+2 за игру, +10 за голы, +9 за ассисты).

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