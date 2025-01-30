Гирасси – лучший по очкам на групповом этапе ЛЧ. У форварда «Дортмунда» были результативные действия в каждом из 8 матчей
Серу Гирасси показал лучший результат на групповом этапе ЛЧ: 75 очков.
Нападающий «Боруссии» Д забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Гирасси стал единственным игроком фэнтези-турнира ЛЧ на Спортсе’‘, у которого есть результативные действия во всех 8 матчах группового этапа.
Рафинья набрал 74 фэнтези-очка, у полузащитника «Барселоны» 8 голов и 4 ассиста. В топ-3 по очкам также попал Роберт Левандовски (56 очков), нападающий забил 9 голов.
Лучший результат по фэнтези-очкам в одном матче показал Шарль Де Кетеларе. В 5-м туре против «Янг Бойз» полузащитник «Аталанты» набрал 21 очко за 2 гола и 3 ассиста (+2 за игру, +10 за голы, +9 за ассисты).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Лиги чемпионов на Спортсе’‘
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