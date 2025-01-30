У «Ювентуса» 3 поражения, 4 ничьих и 1 победа в 8 последних матчах. Команда Мотты заняла 20-е место в общем этапе ЛЧ
«Ювентус» выиграл лишь 1 из 8 последних матчей.
Сегодня команда Тиаго Мотты уступила «Бенфике» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов – 0:2. «Бьянконери» заняли 20-е место в таблице по итогам этого этапа турнира.
В 8 последних матчах во всех соревнованиях туринцы потерпели 3 поражения и 4 раза сыграли вничью. На этом отрезке они обыграли только «Милан» – 2:0.
2 февраля «Ювентус» примет «Эмполи» в рамках 23-го тура Серии А.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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