У Кейна 32 (24+8) очка в 26 матчах сезона. Форвард «Баварии» забил «Словану»
Харри Кейн забил 24 гола в 26 матчах сезона.
Нападающий «Баварии» поразил ворота «Слована» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).
Англичанин проводит 26-ю игру за мюнхенский клуб во всех турнирах в текущем сезоне. На его счету 24 забитых мяча и 8 результативных передач.
Подробную статистику форварда можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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