У Кейна 32 (24+8) очка в 26 матчах сезона. Форвард «Баварии» забил «Словану»

Харри Кейн забил 24 гола в 26 матчах сезона.

Нападающий «Баварии» поразил ворота «Слована » в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

Англичанин проводит 26-ю игру за мюнхенский клуб во всех турнирах в текущем сезоне. На его счету 24 забитых мяча и 8 результативных передач.

Подробную статистику форварда можно найти здесь .