В «Баварии» еще надеются напрямую выйти в 1/8 финала ЛЧ. В команде обсуждают возможность разгромить «Слован» со счетом 8:0 в последнем туре
Мюнхенский клуб занимает 15-е место в таблице общего этапа соревнования. Напрямую в 1/8 финала выйдут только команды, которые займут места в первой восьмерке – еще 16 клубов примут участие в стыковых матчах.
По информации Bild, в «Баварии» не теряют надежды на попадание в топ-8, несмотря на сложность этой задачи. Команда хочет не просто победить «Слован» в последнем туре, но сделать это с как можно более крупным счетом, чтобы занять наилучшую позицию по разнице забитых и пропущенных мячей.
Ходят даже разговоры о победе со счетом 8:0 – она позволит опередить «Аталанту», если итальянцы сыграют вничью с «Барселоной».
Мюнхенцы хотят сделать все от себя зависящее и надеются, что результаты остальных матчей сыграют им на руку.
Матчи последнего тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут в среду и начнутся в 23:00 по московскому времени.
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